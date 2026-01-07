Intra-Asia container index rises 6% to US$709 per 40ft container

Drewry's Intra-Asia Container Index (IACI) increased by 6 per cent in the first half of December, reaching US$709 per 40ft container. The index is a weighted average of spot freight rates across 18 major intra-Asia trade routes and is currently 24 per cent lower year on year.

Drewry expects intra-Asia freight rates to remain broadly stable during the second half of December as Christmas-related demand eases. Rates are then forecast to firm in January 2026, supported by tighter vessel capacity during an extended peak season.

© Drewry

Drewry's Intra-Asia Container Index reports spot freight rates on the following trade routes: Busan–Shanghai, Ho Chi Minh City–Shanghai, Jakarta–Shanghai, Jawaharlal Nehru Port–Shanghai, Kaohsiung–Shanghai, Laem Chabang–Shanghai, Shanghai–Busan, Shanghai–Ho Chi Minh City, Shanghai–Jakarta, Shanghai–Jawaharlal Nehru Port, Shanghai–Jebel Ali, Shanghai–Kaohsiung, Shanghai–Laem Chabang, Shanghai–Manila, Shanghai–Singapore, Shanghai–Tanjung Pelepas, Shanghai–Yokohama, and Yokohama–Shanghai.

For more information:

Drewry

Tel: +44 (0) 207 538 0191

Email: [email protected]

www.drewry.co.uk