Which Gifi stores will be rebranded Grand Frais in 2026?

From June 2026, 32 Gifi stores will become Grand Frais (Prosol). This change of name was announced last October, a takeover that concerns stores throughout France.

Here is the list of the 32 stores:

Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime): 1233, rue des Saulniers

Grasse (Alpes-Maritimes): 309, route de Cannes

Les Angles (Pyrénées-Orientales): 7, rue des Alizés ZAC Dinarelle

Lisieux (Calvados): Rue Augustin Fresnet

Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle): Les Wagons 9 and 11, rue Clément Ader

Provins (Seine-et-Marne) : Avenue de la Voulzie

Saint-Priest (Rhône): 6, rue Champdolin, route de Vienne

Saintes (Charente): 80, cours du Maréchal Leclerc, Lieudir la Guyarderie

Séné (Morbihan): 69, route de Nantes

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne): 7, rue Eugène Hénaff

Pau (Pyrénées-Atlantique): Rue Ronsard

Cernay (Haut-Rhin): 3, Faubourg de Belfort

Floirac (Gironde): Chemin de Vimeney

Caen (Calvados): 1, Boulevard Maréchal Juin

Dorlisheim (Bas-Rhin): Chemin des Moissons

Cergy (Val d'Oise): Avenue de la Plaine des Sports

Royan (Charente-Maritime): Rue Antoine-Laurent de Lavoisier

14 stores will be managed under a management mandate:

Bias (Lot-et-Garonne): Avenue de Bordeaux, Lieudit Capel

Champniers (Charente): ZAC des Montagnes Ouest

Hendaye (Pyrénées-Atlantique): ZAC des Joncaux

La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire): Lieudit Les Fougerolles rue Elisa Rachel

Le Pont-de-Beauvoisin (Isère): 314 avenue Jean-Jaurès

L'Arbresle (Rhône): 43, route de Saint Bel

Plaisance du Touch (Haute-Garonne): Lieudit Terris la Justice, 2, rue des Frères Seigneuries

Saint-Médard en Jalles (Gironde): Avenue de Berlican

Saint-Parres-aux-Tertres (Aube): 1ter, rue des Perrières, Lieudit Pinte de Vin

Sainte-Marguerite (Vosges): Avenue du Général de Gaulle

Fontaine (Isère): 46, avenue Ambroise Croizat

Pacé (Ile-et-Vilaine): N12

Saint-Aunès (Hérault): Avenue de la Ciboulette

Saint-Chamond (Loire): Route du 17 octobre 1961

And finally, the Bayonne store in the Pyrénées-Atlantiques (Avenue Roger Maylie Ld, Chemin des Barthes) belongs to Gifi 48, which groups together the stores acquired from Tati.



