Which Gifi stores will be rebranded Grand Frais in 2026?

From June 2026, 32 Gifi stores will become Grand Frais (Prosol). This change of name was announced last October, a takeover that concerns stores throughout France.
Here is the list of the 32 stores:
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime): 1233, rue des Saulniers
Grasse (Alpes-Maritimes): 309, route de Cannes
Les Angles (Pyrénées-Orientales): 7, rue des Alizés ZAC Dinarelle
Lisieux (Calvados): Rue Augustin Fresnet
Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle): Les Wagons 9 and 11, rue Clément Ader
Provins (Seine-et-Marne) : Avenue de la Voulzie
Saint-Priest (Rhône): 6, rue Champdolin, route de Vienne
Saintes (Charente): 80, cours du Maréchal Leclerc, Lieudir la Guyarderie
Séné (Morbihan): 69, route de Nantes
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne): 7, rue Eugène Hénaff
Pau (Pyrénées-Atlantique): Rue Ronsard
Cernay (Haut-Rhin): 3, Faubourg de Belfort
Floirac (Gironde): Chemin de Vimeney
Caen (Calvados): 1, Boulevard Maréchal Juin
Dorlisheim (Bas-Rhin): Chemin des Moissons
Cergy (Val d'Oise): Avenue de la Plaine des Sports
Royan (Charente-Maritime): Rue Antoine-Laurent de Lavoisier
14 stores will be managed under a management mandate:
Bias (Lot-et-Garonne): Avenue de Bordeaux, Lieudit Capel
Champniers (Charente): ZAC des Montagnes Ouest
Hendaye (Pyrénées-Atlantique): ZAC des Joncaux
La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire): Lieudit Les Fougerolles rue Elisa Rachel
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère): 314 avenue Jean-Jaurès
L'Arbresle (Rhône): 43, route de Saint Bel
Plaisance du Touch (Haute-Garonne): Lieudit Terris la Justice, 2, rue des Frères Seigneuries
Saint-Médard en Jalles (Gironde): Avenue de Berlican
Saint-Parres-aux-Tertres (Aube): 1ter, rue des Perrières, Lieudit Pinte de Vin
Sainte-Marguerite (Vosges): Avenue du Général de Gaulle
Fontaine (Isère): 46, avenue Ambroise Croizat
Pacé (Ile-et-Vilaine): N12
Saint-Aunès (Hérault): Avenue de la Ciboulette
Saint-Chamond (Loire): Route du 17 octobre 1961
And finally, the Bayonne store in the Pyrénées-Atlantiques (Avenue Roger Maylie Ld, Chemin des Barthes) belongs to Gifi 48, which groups together the stores acquired from Tati.
Source: bfmtv.com