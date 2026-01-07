Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Which Gifi stores will be rebranded Grand Frais in 2026?

From June 2026, 32 Gifi stores will become Grand Frais (Prosol). This change of name was announced last October, a takeover that concerns stores throughout France.

Here is the list of the 32 stores:

Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime): 1233, rue des Saulniers
Grasse (Alpes-Maritimes): 309, route de Cannes
Les Angles (Pyrénées-Orientales): 7, rue des Alizés ZAC Dinarelle
Lisieux (Calvados): Rue Augustin Fresnet
Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle): Les Wagons 9 and 11, rue Clément Ader
Provins (Seine-et-Marne) : Avenue de la Voulzie
Saint-Priest (Rhône): 6, rue Champdolin, route de Vienne
Saintes (Charente): 80, cours du Maréchal Leclerc, Lieudir la Guyarderie
Séné (Morbihan): 69, route de Nantes
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne): 7, rue Eugène Hénaff
Pau (Pyrénées-Atlantique): Rue Ronsard
Cernay (Haut-Rhin): 3, Faubourg de Belfort
Floirac (Gironde): Chemin de Vimeney
Caen (Calvados): 1, Boulevard Maréchal Juin
Dorlisheim (Bas-Rhin): Chemin des Moissons
Cergy (Val d'Oise): Avenue de la Plaine des Sports
Royan (Charente-Maritime): Rue Antoine-Laurent de Lavoisier

14 stores will be managed under a management mandate:

Bias (Lot-et-Garonne): Avenue de Bordeaux, Lieudit Capel
Champniers (Charente): ZAC des Montagnes Ouest
Hendaye (Pyrénées-Atlantique): ZAC des Joncaux
La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire): Lieudit Les Fougerolles rue Elisa Rachel
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère): 314 avenue Jean-Jaurès
L'Arbresle (Rhône): 43, route de Saint Bel
Plaisance du Touch (Haute-Garonne): Lieudit Terris la Justice, 2, rue des Frères Seigneuries
Saint-Médard en Jalles (Gironde): Avenue de Berlican
Saint-Parres-aux-Tertres (Aube): 1ter, rue des Perrières, Lieudit Pinte de Vin
Sainte-Marguerite (Vosges): Avenue du Général de Gaulle
Fontaine (Isère): 46, avenue Ambroise Croizat
Pacé (Ile-et-Vilaine): N12
Saint-Aunès (Hérault): Avenue de la Ciboulette
Saint-Chamond (Loire): Route du 17 octobre 1961
And finally, the Bayonne store in the Pyrénées-Atlantiques (Avenue Roger Maylie Ld, Chemin des Barthes) belongs to Gifi 48, which groups together the stores acquired from Tati.


Source: bfmtv.com

